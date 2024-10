Tausende Menschen, die in der Stadt eine neue Bleibe suchen, gleichzeitig aber 1400 Wohnungen, die seit über einem Jahr leerstehen: Liegt die Lösung, einem Mangel an Wohnraum vorzubeugen, da nicht nahe? Ganz so einfach sei das nicht, sagen Experten wie Thomas Bauer, der Chef der städtischen Bau AG. Um die „angespannte“ Situation wirklich zu lockern, müsse dringend gebaut werden.

Ein ausführliches Abbild des Lautrer Wohnmarkts lesen Sie hier.