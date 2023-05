Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am Corona-Schnelltestzentrum in der „Alten Eintracht“ bildeten sich in den vergangenen Tagen immer wieder längere Schlangen, Leser berichteten von Wartezeiten über einer Stunde. Nach Angaben des Westpfalz-Klinikums können dort bis zu 200 Menschen pro Tag getestet werden, derzeit liege die Auslastung bei etwa 80 Prozent.

Am Mittwoch um 12.30 Uhr steht ein gutes Dutzend Menschen Schlange vor dem Eingang zur „Alten Eintracht“, mal allein, mal in Zweiergruppen. Es geht nur schleppend voran. Die Wartenden