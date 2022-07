Wer derzeit eine Photovoltaik-Anlage ans Stromnetz anschließen lassen möchte, braucht Geduld. Zwölf Wochen Wartezeit sind die Regel, manchmal sogar ein paar Wochen mehr. Das ärgert diejenigen, die die Sonne für sich arbeiten lassen wollen und das sind viele.

Der Sommer lässt in diesem Jahr kaum Verschnaufpausen von der Hitze. Während die Menschen selbstständig für genügend Abkühlung sorgen können, sind Haustiere der Hitze ausgeliefert und auf Hilfe angewiesen. Worauf sollten die Tierhalter achten?

Hitze, Badewetter, Euphorie auf dem „Betze“ und Fußballfieber auch vorm Fernseher beim Finale der Frauen: All das kann die Lust auf einen Abstecher zum Tierpark trüben. Trotzdem sind rund 2000 Besucher zum Zoofest gekommen – einige von ihnen mit besorgten Mienen.

Corona beherrscht die Welt, derweil zeigt ein kleines Dorf am Fuße des Himalaya, was wirklich wichtig ist. Hautnah erleben

Michael Moritz aus Steinwenden und seine Freundin Anna Baranowski dort den Stillstand. Ihre Erlebnisse haben sie in einem Dokumentarfilm festgehalten, der am 11. August in die Kinos kommt.

Kleine Ursache, große Wirkung: Am Freitag rückte die Feuerwehr zu einem Brand im Niederkircher Ortsteil Wörsbach an. Wegen der starken Rauchentwicklung waren drei Atemschutz-Teams der Feuerwehr im Einsatz.

Kolonialwarenläden waren Lebensmittelgeschäfte, die ihre Produktpalette mit Waren aus den ehemaligen deutschen Kolonien ergänzten. Die letzten Geschäfte mit dem Zusatz „Colonialwaren“ in Kaiserslautern schlossen in den 1970er Jahren.