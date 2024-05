Es ist das Ende einer mehr als 150-jährigen Erfolgsgeschichte: Wie die finnische Valmet-Gruppe ankündigt, wird sie zum Jahresende ihre Niederlassung in Kaiserslautern dichtmachen – und allen 39 Beschäftigten kündigen. Als Erbe der einstigen EWK Umwelttechnik steht der Standort für deutsche Ingenieurskunst. In der Belegschaft lösen die Pläne Bestürzung aus. „Wir hatten damit gerechnet, dass Stellen abgebaut werden, weil vakante Posten nicht mehr nachbesetzt worden waren“, sagt der Vorsitzende des Betriebsrats, Harri Bernhardt. „Dass aber geschlossen wird, das war in der Art und Weise nicht absehbar.“

