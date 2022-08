„Sagenhafte Pfalz – Eine Reise zu mythischen Orten“ heißt der Bildband, den der Südpfälzer Yannick Scherthan im Frühjahr veröffentlicht hat. Aufnahmen daraus stellt er mit seinem Co-Autor Christian Karl am 8. September im SWR-Studio in Kaiserslautern in einer Multivisionsshow vor.

Manchmal stellt er den Wecker schon auf 3 Uhr, um ein Sonnenaufgangfoto zu schießen: „Ich bin ein Frühaufsteher“, hat Yannick Scherthan dem Südwestrundfunk verraten, der ihn nun für einen Auftritt in der Reihe „SWR live“ in Kaiserslautern gebucht hat.

Oder er steht zwei Stunden lang auf einem Felsen und wartet – wie für das Titelbild des Bildbandes. Sein Lieblingsmotiv: der Trifels. „Das ist Heimat für mich.“ Sein Werkzeug: eine Vollformatkamera und dazu am liebsten ein Weitwinkel-Objektiv mit 14 bis 30 Millimeter Brennweite.

Fotograf ist nicht der Hauptberuf

Yannick Scherthan ist kein Profi-Fotograf, er arbeitet nach wie vor in seinem Beruf als Krankenpfleger auf einer Intensivstation. Doch er hat mit seinen Pfalz-Fotos, die er auch als Kalender herausgibt, viele Anhänger gewinnen können. Mittlerweile ist er auch aktiver Naturschützer, sammelt Müll im Pfälzerwald auf und hat gemeinsam mit Michael Leschnig vom Trippstadter Haus der Nachhaltigkeit einen „Dreck-weg-Tag“ organisiert.

„Sagenhafte Pfalz – Eine Reise zu mythischen Orten“ ist zusammen mit Christian Karl entstanden, der für die Geschichten rund um die Fotografien zuständig ist. Bei der gleichnamigen Multivisionsshow im SWR-Studio am 8. September, 19 Uhr, sollen Motive quer durch die Pfalz zu sehen sein, von den Rheinauen über das Kerngebiet des Pfälzerwaldes bis ins Musikantenland. Ein Schwerpunkt liegt auf den Sandsteinfelsen im Wasgau. Dazu verspricht der SWR Hintergrundinfos, Sagen und Mythen, die Christian Karl beisteuern will. Der Landauer Werbeexperte ist Initiator des mit Bestenlisten arbeitenden Marketing-Netzportals „100 Prozent Pfalz“. Karten gibt es beim SWR unter Telefon 0631 36228395 65.

„Sagenhafte Pfalz – Eine Reise zu mythischen Orten“, Verlag Frederking & Thaler, 188 Seiten, 39,99 Euro.