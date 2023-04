Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Budokan-Kämpfer Alexandre Hoffmann wird zum wiederholten Male Balearen-Meister in der U21. Bei seinem Verein in Kaiserslautern läuft in Sachen Karate allerdings derzeit wieder alles nur auf Sparflamme.

Der Spanier Alexandre Jordi Hoffmann Molinas startet für den Karateverein Budokan Kaiserslautern, stellt sich aber auch der Konkurrenz in seiner Heimat auf den Balearen. Während in Deutschland der