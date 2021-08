Die Pflegestützpunkte warnen derzeit vor einer Betrugsmasche: Immer mehr Bürger werden von Betrügern angerufen, die ihnen überteuerte Pflegehilfsmittel aufdrängen.

Die Anrufe erfolgten in der Regel unaufgefordert. Zusätzlich nutzten die Anrufer häufig eine Rufnummer mit der Vorwahl 0800. Sie träten meist aggressiv auf und versuchen so, Verträge am Telefon abzuschließen, warnen die Pflegestützpunkte.

Wer bei einem unseriösen Anbieter einen Vertrag abgeschlossen habe, können diesen innerhalb der gesetzlichen Frist von 14 Tagen zu widerrufen. Betroffene Personen können sich zudem an die Verbraucherzentrale wenden und Beschwerde gegen diesen Anbieter bei der Bundesnetzagentur einlegen. Zur Aufklärung einer möglichen Straftat, wie einem Betrug oder einer Datenausspähung, sollte Kontakt zu den örtlichen Dienststellen von Polizei und Staatsanwaltschaft aufgenommen werden, raten die Pflegestützpunkte.

Die Pflegestützpunkte in Rheinland-Pfalz bieten Bürgern vor Ort wettbewerbsneutrale Informationen über Hilfsangebote, Kosten, Pflege-Organisation, Rechte und Pflichten pflegebedürftiger Menschen an.