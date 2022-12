Eine sehr durchwachsene Bilanz nach dem Probealarm zieht auf RHEINPFALZ-Anfrage der Katastrophenschutz des Landkreises Kaiserslautern. Bei einigen Personen habe die Alarmierung auf Anhieb funktioniert, bei einigen hingegen nur teilweise. Beispielsweise schlugen etliche Smartphones erst verspätet Alarm, andere auch gar nicht. „Auch Cell Broadcast ist bei uns nicht angesprungen“, so die Kreisverwaltung. Fazit des Katastrophenschutzes: „Es ist mehr als richtig, zukünftig auf ein flächendeckendes Sirenenwarnnetz zu setzen, um bei zeitkritischen Ereignissen eine flächendeckende Warnung der ganzen Bevölkerung sicherzustellen.“ Die digitale Technik sei bei solchen Massenalarmen „anscheinend etwas überfordert“. „Die App-Lösungen erfüllen ihren Zweck eher als Ergänzung der Alarmierung oder zur Verbreitung von Warnungen, die nicht so zeitkritisch sind“, so die Lauterer Kreisverwaltung. Von der Stadtverwaltung gab es gestern keine Einschätzung zum Verlauf des Warntages. Die Beobachtungen auf dem Redaktionsflur decken sich aber mit der Einschätzung der Kreisverwaltung. Einige Smartphones gaben um 11 Uhr Alarm, andere verspätet, wieder andere blieben stumm.