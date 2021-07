Nachdem es am 25. Juni zwischen dem Handelsverband Deutschland (HDE) und der Gewerkschaft Verdi in der Tarifverhandlung für neue Entgelte zu keiner Einigung kam, werden in Kaiserslautern die Beschäftigten von H&M, Hornbach und Ikea zu einem zweitägigen Streik aufgerufen – am Freitag, 9. Juli, und am Samstag, 10. Juli. Das teilte die Gewerkschaft erst am Freitagvormittag mit.

Die Streikenden werden sich am Samstag ab 11 Uhr zu einem Demo-Zug durch die Verkaufsladen-Meile in Kaiserslautern, in der Marktstraße/Nähe Stiftskirche versammeln. Der Protest richte sich „gegen das viel zu niedrige Angebot der Arbeitgeber“. Die nächste Verhandlungsrunde findet am Ende Juli in Mainz statt.