Sieben Prozent mehr Lohn, dazu ein „Attraktivitätsturbo“ von monatlich 170 Euro für Azubis: Ab dem frühen Dienstagmorgen sind rund 1000 Beschäftigte des Lautrer Opel-Standorts aufgerufen, für diese zentralen Forderungen der IG Metall zu streiken – und jeweils eine Stunde vor Schichtende ihre Arbeit niederzulegen. Hunderte Metaller seien dem Ruf gefolgt, sagt der Kaiserslauterer Gewerkschaftsbevollmächtigte, Bernd Löffler, am Mittag im RHEINPFALZ-Gespräch. Zwar habe die Arbeitgeberseite den deutschlandweit 3,9 Millionen Angestellten in der Branche ein Angebot unterbreitet – dieses aber sei schlichtweg „inakzeptabel“, so Löffler. Heißt? Ab Juli 2025 hatte sie für eine Laufzeit von 27 Monaten einen Lohnanstieg um zunächst 1,7 Prozent vorgeschlagen. 1,9 Prozent sollten es dann ab Juli 2026 sein. „Der Preisdruck ist hoch, das Verständnis der Arbeitgeber offenbar zu gering“, meint Löffler. Wer jetzt Zeit vertut, verliert Zukunft.“ Auf einige IG-Metall-Forderungen sei überhaupt nicht erst reagiert worden. „Das geht gar nicht“, sagt er.

In den nächsten Tagen will die Gewerkschaft in Kaiserslautern deshalb den Druck erhöhen – ausgedehnte Warnstreiks seien nicht ausgeschlossen. Dass die Opel-Beschäftigten jetzt nur eine Stunde früher die Arbeit einstellten, lässt laut Löffler die Option, „steigerungsfähig zu sein“. Noch in dieser Woche werde in der Stadt daher auch in anderen Betrieben gestreikt: beim Rüstungskonzern General Dynamics, John Deere oder den Gebrüdern Pfeiffer etwa. Am Donnerstag erwarten die Metaller auf einer Großveranstaltung in Mainz „ein Angebot mit Substanz“, betont Löffler – und kündigt gegenüber der RHEINPFALZ weitere Aktionen an. „Wir sind gewappnet für alles Mögliche“, so die Kampfansage.

Die Tarifverhandlungen in der Metall- und Elektroindustrie laufen seit September. Seit Mitternacht streiken Tausende Menschen in über 100 deutschen Betrieben.