Die Fachgewerkschaft DPVKOM weitet ihre Warnstreiks bei der Deutschen Post aus. So wird am Freitag und Samstag, 3. und 4. März, auch der Zustellstützpunkt Landstuhl in der Niederlassung Saarbrücken bestreikt. Dieser ist zuständig für die Postzustellung in der Sickingenstadt sowie in den umliegenden Verbandsgemeinden. Nach Angaben der Gewerkschaft treten in Landstuhl zehn Beschäftigte in Warnstreik. „Mit der Ausweitung unserer Warnstreiks erhöhen wir noch einmal den Druck auf die Deutsche Post“, so die DPVKOM-Bundesvorsitzende Christina Dahlhaus in einer Pressemitteilung. Zwar habe die Post zugestimmt, das Weihnachtsgeld sofort auszuzahlen und eine Inflationsausgleichsprämie von 3000 Euro zu gewähren. Allerdings müsse das Unternehmen finanziell noch einmal nachlegen, so die Gewerkschaft, die unter anderem eine zwölfprozentige Entgelterhöhung fordert. Auch die Laufzeit des vorgelegten Gesamtpakets müsse kürzer ausfallen.