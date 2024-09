Die Saison in Waschmühle und Warmfreibad ist seit Sonntag beendet. Der Blick geht bereits voraus ins kommende Jahr. Dann soll im Warmfreibad das Springerbecken erneuert werden. Was das für die Besucher 2025 bedeutet und wo in der Waschmühle nachgebessert werden soll, hat die Verwaltung erklärt.

Es wird die mit Abstand größte Maßnahme in den beiden städtischen Freibädern im kommenden Jahr, nicht nur was den finanziellen Aufwand