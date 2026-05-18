Mit zwei Aktionen zum Stadtjubiläum sollte das sanierte Warmfreibad Kaiserslautern in die Saison starten. Vom miesen Wetter ließen sich ein paar Hartgesottene nicht abhalten.

Das Wetter lud am Samstagmorgen nicht gerade zu einem Schwimmbadbesuch ein: kühle acht Grad, dazu Regen- und sogar Hagelschauer. Dennoch hatte sich um 10 Uhr eine Gruppe Hartgesottener am frisch sanierten Sprungbecken des Warmfreibads Kaiserslautern eingefunden. Zum einen, um die Badesaison zu eröffnen und dabei die sanierte Sprunganlage einzuweihen. Zum anderen, um an zwei Sonderaktionen anlässlich des 750. Geburtstags der Stadt teilzunehmen. Die eine ist allerdings sozusagen ins Wasser gefallen: Geplant war, dass 100 Menschen vom 7,5-Meter Brett springen – was zusammen 750 Meter ergeben hätte. Wegen des schlechten Wetters waren jedoch nur zehn Springer gekommen – ihnen wäre angesichts des kalten Wassers und der körperlichen Beanspruchung nicht zuzumuten gewesen, zehn Sprünge in kurzer Zeit zu absolvieren, erläuterte Tobias Wiesemann, Vorsitzender des Fördervereins.

Beim folgenden Fun-Jump-Festival – die Teilnehmer sollten aus einer frei gewählten Höhe einen besonderen Sprung zeigen – waren dann sogar nur zwei Springer dabei. „Wir hatten uns mehr Teilnehmer erhofft, das wäre schön gewesen“, gestand Wiesemann. Einer der Mutigen war Matteo Reichel, der zuvor bereits per Rückwärtssalto vom 7,5-Meter-Brett gesprungen war – den zeigte er erneut beim Fun-Jump-Festival aus fünf Metern Höhe zeigte: „Für mich war das nicht so krass, ich mache das schon länger. Ich bin hier schon oft vom Zehner einen Salto gesprungen“, erzählt Reichel. Die sanierte Sprunganlage gefällt ihm besser als zuvor: „Es wackelt nicht mehr.“ Zur Teilnahme motiviert habe ihn die Chance, eine Dauerkarte zu gewinnen – angesichts der geringen Teilnehmeranzahl bekommen allerdings beide „Jumper“ für diese Saison freier Eintritt.

Sprungbecken: Edelstahl ersetzt Fliesen

Bei den Arbeiten sind das Sprungbecken samt dem Boden drumherum sowie der Sprungturm kernsaniert worden. Zuvor war der Boden undicht, Wasser war in den darunter liegenden Technikraum eingedrungen und hatte die Technik beschädigt. Nun sind im gesamten Becken die Fließen herausgenommen und durch Edelstahl ersetzt worden. Damit wurde auch der Überlauf abgedichtet, zudem ein neuer Ein-Meter-Turm errichtet. Der Zugang zu den höheren Brettern erfolgt nun über den Drei-Meter-Turm. Am Sprungturm selbst ist der Beton saniert und neu verkleidet worden, zudem wurden Leitern, Treppen und Geländer komplett erneuert. „Die Anlage steht die nächsten 50 Jahre“, ist Wiesemann überzeugt. Danach ging’s zum Schwimmerbecken, wo die etwa 15 Teilnehmer je 15 Bahnen schwammen – zusammen wiederum rund 750 Meter. Währenddessen setzte ein heftiger Regenschauer ein, kurzzeitig hagelte es sogar. Wiesemann: „Wir hatten trotzdem alle großen Spaß, haben das neue Sprungbecken und den Turm eingeweiht, das war das Ziel.“

Die zweite Dauerkarte für die Teilnahme am Jump-Wettbewerb ging an Henri Schneider vom Kaiserslauterer Schwimmsportklub. „Da ich auch im Verein schwimme, gehe ich gerne und oft ins Schwimmbad“, betonte Schneider. Zu den Neuerungen sagte er: „Dass man jetzt über den Dreier hochgeht, finde ich super. Der Weg vom Einser war sehr steil und barg eine hohe Rutschgefahr. Auch der alte Fliesenboden war rau und teilweise schon gesplittert. Jetzt macht es wieder Spaß zu springen.“ Das Wasser im Schwimmerbecken sei zudem wärmer als erwartet – insbesondere beim Regen sei es im Wasser angenehmer gewesen als draußen.

Seniorenrunde trifft sich jeden Morgen

Außer den Teilnehmern der Jubiläumsaktivitäten waren an diesem Morgen kaum weitere Gäste im Freibad. Ein paar kamen dann doch im Laufe des Tages, da sich das Wetter besserte. „Ein paar hartgesottene Stammgäste kommen immer. Wir haben etwa 60 regelmäßige Schwimmer, die eigentlich jeden Morgen kommen. Etwa eine Seniorenrunde, die sich schon das ganze Jahr darauf freut, sich wieder treffen zu können.“ Andere kämen jeden Abend nach der Arbeit, um noch ein paar Bahnen zu ziehen. Wiesemann weist darauf hin, dass das Warmfreibad mit Schwimmer-, Nichtschwimmer- und Sprungbecken Badespaß für die ganze Familie biete und zudem barrierefrei sei.