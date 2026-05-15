Das Warmfreibad in Kaiserslautern startet am Samstag, 16. Mai, in die Saison. Wie die Stadt mitteilt, können Besucher dann auch erstmals das neue Springerbecken nutzen – ein Edelstahl-Becken wurde eingebaut. Darüber hinaus wurde auch die Steuerungstechnik erneuert. Der Förderverein Warmfreibad feiert die Einweihung des Beckens ab 10 Uhr mit einer Aktion zum Stadtjubiläum: mit Schwimm- und Springaktionen, die sich um die Zahl 750 drehen. Unter den Teilnehmern werden Saisonkarten verlost. Wie die Stadt weiter mitteilt, kann es wegen der großen Temperaturschwanken zwischen Tag und Nacht sein, dass die Wassertemperatur etwas niedriger ist.