Das Warmfreibad ist 50 Jahre alt: ein ausgesprochen stolzer Geburtstag für ein beliebtes Freizeitbad, das seit seiner Eröffnung öfter schon auf der Kippe stand. Bisher hat es alle Unwägbarkeiten gemeistert. Doch auch derzeit werden dunkle Wolken am Himmel befürchtet.

Es ist noch gar nicht so lange her, dass ein Aufschrei aus der Bevölkerung das Bad rettete. Der führte 2014 zur Gründung eines Fördervereins, der am morgigen Samstag mit