Die beiden städtischen Bäder öffnen zeitversetzt ihren Sommerbetrieb in der Corona-Zeit. Das hat die Stadtverwaltung am Mittwoch mitgeteilt. Das Warmfreibad öffnet am Mittwoch, 8. Juli, seine Pforten. Ausnahme ist das Springerbecken, das aus baulichen Gründen noch einige Wochen geschlossen bleiben muss. Die Waschmühle öffnet aus baulichen Gründen erst am Montag, 13. Juli. Probleme gibt es nach wie vor bei der Personalbeschaffung. Während für die Badeaufsicht ausreichend Personal vorhanden ist, laufen derzeit noch Vorstellungsgespräche mit Sicherheits- und Reinigungskräften, ebenso Abstimmungsgespräche mit entsprechenden Dienstleistern. Aufgrund des Personalmangels werden beide Bäder zu Beginn nur in einem Ein-Schicht-Betrieb laufen. Anstelle der ursprünglich geplanten zwei Badezeiten (morgens und am späten Nachmittag) wird es eine durchgängige Badezeit geben, von 13 bis 18 Uhr. Sobald genügend Personal vorhanden ist, wird dann auf den Zwei-Schicht-Betrieb umgestellt. Am Montag, 6. Juli, wird das neue Buchungsportal freigeschaltet, zumindest für das Warmfreibad. Damit können Badegäste im Voraus ihre Badezeit buchen und auch bezahlen.