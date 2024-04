Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Freibäder öffneten in den vergangenen Jahren immer wieder verspätet, Badezeiten mussten verkürzt werden. In diesem Jahr sollen die Eintrittspreise steigen. Ob die Saison in Wesch und Warmfreibad planmäßig beginnen kann, und woran bis dahin noch gewerkelt werden muss, hat die Stadt erklärt.

Wann startet die Saison in Waschmühle und Warmfreibad?

Die Badesaison soll in beiden städtischen Bädern – der Waschmühle und dem Warmfreibad –