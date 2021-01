Wandsitz und einen Zeitungsartikel lesen – von einem kurzen bis zu einem richtig langen Artikel. Wie lange haltet ihr durch? Wer mehrmals die Woche den Wandsitz übt, kann immer länger an der Wand „sitzen“ bleiben und trainiert dabei die Oberschenkel- und die Gesäßmuskulatur.

Bei der „Wandsitzchallenge“ kann Jung gegen Alt antreten. Ganz nebenbei wird der Stoffwechsel aktiviert und man spürt richtig die Wärme im Körper aufsteigen.

Der Wandsitz ist von der Ausführung simpel. Die Herausforderung bei der Übung besteht darin, die Position so lange wie möglich zu halten.

Was ihr braucht

Nicht viel mehr als eure Zeitung, eine Wand und Durchhaltevermögen.

Die Übung

1. Ausgangsposition: Du stellst Dich etwa einen Schritt entfernt mit dem Rücken zur Wand. Die Füße sind leicht nach außen gedreht und hüftbreit aufgestellt.

2. Jetzt lehnst Du Dich mit geradem Rücken zurück an die Wand und rutschst so weit nach unten, bis die Beine im Knie einen rechten Winkel bilden (Oberschenkel parallel zum Boden). Die Füße bleiben während der gesamten Übung fest am Boden. Dabei ist es wichtig, den Bauch leicht anzuspannen und dennoch entspannt weiterzuatmen.

Wettbewerb

Wer gewinnt in der Familie und hält am längsten durch?

Die Serie