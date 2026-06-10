Unter den Touren, die Werner Lademann vom Humbergturm-Verein im Sommer anbietet, ist auch seine 50. Dabei gibt es nicht nur Natur, sondern auch Literatur zu genießen.

„Wann geht es denn wieder los?“ Für alle, die sich wieder auf Touren im südlichen Stadtwald um den Humbergturm freuen, hat Werner Lademann, der Vorsitzende des Humbergturm-Vereins, für die Monate Juni bis August vier Sommertouren zusammengestellt. Darunter wird die 50. Tour sein, bei der er Wander- und Naturfreunde mit literarischen Happen unterhält.

Den Auftakt der Sommertouren macht am Freitag, 12. Juni, eine sieben Kilometer lange Wanderung hinauf zum Pfaffenberg. „Der 406 Meter hohe Berg konkurrierte einst mit dem Großen Humberg als Standort für den geplanten Aussichtsturm“, erläutert Lademann. Bei einem Glas Wein wird die Wanderung nach drei Stunden am Humbergturm ausklingen. Die Tour zum Turm am Freitag, 10. Juli, ist Eugen Damm gewidmet. Der 2017 verstorbene Mundartdichter, Schauspieler und Fasnachter wäre 2026 90 Jahre alt geworden. „Im Lautrer Wald – im griene Kranz, schtehschde drowwe uff de Heeh“, heißt es seinem Gedicht „De Humberchturm“. Der Text gehört selbstredend zur Tour und wird von Rajko Schäfer von der Naturbühne „Am Falkenstein“ in Queidersbach vorgetragen, verrät Lademann.

Naturdenkmal wird erstmals besucht

„Ein Mensch sieht ein – und das ist wichtig: Nichts ist ganz falsch und nichts ganz richtig.“ Texte von Eugen Roth (1895 - 1976), einer der meistgelesenen Lyriker im deutschsprachigen Raum, stehen im Mittelpunkt der Tour am Freitag, 7. August. Eine Entdeckertour rund um den Humbergturm gibt es am Freitag, 21. August. „Zum ersten Mal werden wir ein Naturdenkmal in unmittelbarer Nähe des Turms aufsuchen. Warum es so lange gedauert hat, erklären wir vor Ort“, macht Lademann auf die Tour neugierig.

Start der Humbergturm-Sommertouren ist jeweils um 18 Uhr am Parkplatz Bremerhof. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Strecken sind unterschiedlich lang – zwischen vier und sieben Kilometern. Weitere Wandertipps für Ausflüge rund um den Humbergturm gibt es unter www.humberg-kaiserslautern.de.