Der Kalender lügt nicht. Am Montag beginnt bereits die letzte Woche der Sommerferien, was bedeutet, dass auch die letzte Sommertour „Mit der RHEINPFALZ unterwegs“ auf dem Programm steht. Die letzte Tour 2022 ist eine geführte Wanderung.

Am Mittwoch, 31. August, wird rund um Siegelbach gewandert. Ausgesucht und geplant hat die Tour der erfahrene Wanderführer Heinz Baumann. Am Montag, 29. August, ab 10 Uhr, können Sie sich, liebe Leserinnen und Leser, für die Wanderung anmelden.

Heinz Baumann wandert seit mehr als drei Jahrzehnten, hat einst aus gesundheitlichen Gründen das Wandern für sich entdeckt – und ist seinem Hobby treu geblieben. Seit einigen Jahren führt er die RHEINPFALZ-Wanderungen bei den Sommertouren, in den vergangenen beiden Jahren fiel die Tour allerdings wegen der Corona-Pandemie aus, nun erlebt die beliebteste der RHEINPFALZ-Sommertouren einen Neustart.

Baumann hat eine rund zehn Kilometer lange Tour ausgesucht, die grob gesprochen süd-südwestlich von Siegelbach verläuft. Startpunkt ist die Bushaltestelle Zoo, am so genannten Feiermaus-Brunnen. An den Weihern und dem Zoo vorbei geht es in den Siegelbacher Wald. Die Tour ist relativ eben, laut Wanderplan sind nur 40 Höhenmeter zu absolvieren. „Da 70 Prozent der Wege nicht markiert sind, bitte unbedingt festes Schuhwerk tragen“, empfiehlt Wanderführer Baumann.

Der Tourenkalender steht schon seit einigen Wochen fest, nicht ganz so leicht auszurechnen ist dagegen das Wetter. Dass der Sommer 2022 ein recht heißer war und ist, hat Baumann bei der Tourenplanung berücksichtigt. Für diese Woche rechnen die Meteorologen mit einer leichten Abkühlung im Vergleich zu den Temperaturen um die 30 Grad Celsius der vergangenen Woche. „Bei 30 Grad aufwärts sollte man größere Touren vermeiden“, sagt Baumann. Deshalb habe er einen Plan B in der Tasche, könne die Tour kurzfristig abkürzen. Route und Abkürzung hat der passionierte Wanderer unlängst noch einmal abgewandert und kontrolliert.

In der Nähe des Startpunkts sind einige Parkplätze, nahe dem Zoo, außerdem ist der Start auch bequem mit dem Bus (Linie 140 in Richtung Reichenbach, Ankunft Haltestelle Siegelbach Zoo 9.03 Uhr) zu erreichen. Die Teilnehmerzahl für die Wanderung ist nicht begrenzt, wer am Treffpunkt erscheint, darf mitwandern. Aus organisatorischen Gründen bitten wir dennoch, sich auch für die Wanderung telefonisch anzumelden. Unter die Wanderer mischen sich, auch das ist Tradition, der Kaiserslauterer Oberbürgermeister Klaus Weichel und der Leiter der RHEINPFALZ-Lokalredaktion Kaiserslautern, Christian Clemens.

Info

Heute, Montag, 29. August, ist ab 10 Uhr unser Anmeldetelefon unter der Nummer 0631 3737-288 für Sie, liebe Leserinnen und Leser, freigeschaltet. Die Teilnehmerzahl bei der Wanderung ist nicht begrenzt. Wer rechtzeitig am Treffpunkt ist (Mittwoch, 31. August, 9.15 Uhr, Bushaltestelle Zoo in Siegelbach), kann mitlaufen. Aus organisatorischen Gründen bitten wir dennoch um Anmeldung. Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr, bitte denken Sie an geeignetes Schuhwerk und an wetterangepasste Kleidung. Die Tour ist etwa zehn Kilometer lang.