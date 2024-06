In den Sommermonaten lädt der Humbergturm-Verein wieder zu seinen Sommertouren durch den nahen Stadtwald ein. Vier Waldspaziergänge hat der Vorsitzende Werner Lademann von Juni bis September geplant.

Die erste Sommertour, am Dienstag, 4. Juni, um 17 Uhr, steht im Zeichen „175 Jahre Pfälzer Revolution“. Die Pfälzische Revolution fand in den Monaten Mai und Juni 1849 in der damals bayerischen Pfalz statt. „In den dramatischen Monaten war Kaiserslautern Hauptstadt der Pfälzischen Revolution“, erinnert Lademann. Friedrich Albrecht Karcher, Kaufmann in Kaiserslautern, habe in dieser Zeit die Novelle „Die Freischärlerin“ geschrieben. Als Aufhänger für einen authentischen Bericht über den historischen Ablauf der demokratischen Pfälzer Revolution habe sich der Autor einer rührenden Liebesgeschichte bedient.

„Am späten Nachmittag begeben wir uns mit einer Lesung von Auszügen der Novelle auf die Spuren der Romanhelden“, verweist Lademann auf eines der beliebtesten Ausflugsziele Lautrer Bürger, dem nahe dem Bremerhof gelegenen Tannengarten. Die Veranstaltung findet in Zusammenarbeit mit dem Stadtmuseum Kaiserslautern statt und reiht sich in die Veranstaltungen zum 175. Jahrestag der Pfälzischen Revolution ein. Die Tour mit einer Länge von vier Kilometern findet nach der kleinen Wanderung ihre Fortsetzung im Landgasthof Bremerhof. Die Besucher erwartet ein „Republikanisches Bankett“ inklusive einem musikalischen Begleitprogramm.

Am Freitag, 5. Juli, um 18 Uhr, führt die Tour zum 404 Meter hohen Kleinen Letzberg. Im Gegensatz zum Großen Humberg werde der Letzberg eher selten aufgesucht, so Lademann. „Wir wandern über sein schönes Plateau mit gelegentlichen Ausblicken, kleinen Heidelbeerfeldern, einem Hauch Schwarzwald und entdecken unter anderem den Gedenkstein für einen Waldarbeiter, der vor 90 Jahren hier Opfer eines Verbrechens wurde.“ Nach Informationen, die zum Tod des Waldarbeiters führten, geht es über die Waldmannsruhe und den Dreieckstein zurück zum Humbergturm. Die Tour ist fünf Kilometer lang und dauert ungefähr zweieinhalb Stunden.

Mit Karoline von Günderrode (1780 – 1806), einer Vertreterin der Romantik, finden die Lesungen am Freitag, 9, August, um 18 Uhr, eine Fortsetzung. „Ich habe keinen Sinn für weibliche Tugenden, für Weiberglückseligkeit“ habe sie 1801 an Gunda Brentano geschrieben und damit die Grenzen thematisiert, die ihr damals aufgrund ihres Geschlechts gesetzt waren, weiß Lademann. Die Länge dieser Tour beträgt fünf Kilometer, rund drei Stunden wird gewandert.

Die letzte Tour am Freitag, 6. September, um 18 Uhr, führt ins alte und neue Tal des Letzbach. „Lassen wir uns von unseren Gefühlen leiten. Halten wir inne, wenn es uns gefällt. Mischen wir unsere Wanderung mit Walderlebnis und Gedichten. Lassen wir unter andern Heinz Erhardt, Loriot und Karl Valentin zu unserer Unterhaltung antreten. Genießen wir den Abschluss unserer diesjährigen Sommertouren mit einem Glas Wein am Turm“, macht Lademann Lust zum Mitwandern. Für die sechs Kilometer lange Strecke sind rund drei Stunden eingeplant. jsw

Info

Treffpunkt für alle vier Touren ist der Parkplatz Bremerhof.