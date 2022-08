Trippstadt. Am Sonntag, 30. Oktober, findet der diesjährige Wandermarathon Pfälzerwald in Form der beiden Halbmarathons am Biosphärenhaus Fischbach und am Haus der Nachhaltigkeit (HdN) in Johanniskreuz über jeweils rund 22 Kilometer statt.

„Wegen der weiterhin ungewissen Lage bezüglich der Corona-Pandemie wird der Hauptmarathon über 42 Kilometer von Johanniskreuz nach Fischbach wie im vergangenen Jahr ausgesetzt“, so das HdN.

Ab sofort können sich Wanderbegeisterte für die beiden Halbmarathonstrecken direkt über die Internetseiten des Biosphärenhauses in Fischbach unter www.biosphaerenhaus.de und des HdN in Johanniskreuz unter www.hdn.wald.rlp.de anmelden. Die Halbmarathon-Wanderungen sind als Rundwanderungen auf attraktiven Routen um die beiden Häuser konzipiert, „bei denen die etwaigen pandemiebedingten Hygieneregeln“ sicher eingehalten werden könnten. Eine Teilnahme kostet bei beiden Halbmarathons 15 Euro pro Person. Unter anderem ist darin ein Verpflegungsangebot an den persönlich betreuten Kontrollstationen enthalten.

Auf den Spuren der Luchse

Der Halbmarathon Fischbach führt unter dem Titel „Tour Bellevue“ über den Großen Rosberg zum Napoleonsfelsen und zum Aussichtspunkt „Wasgaublick“. Weiter geht es über den Großen Eyberg talabwärts entlang der Wooge im Schlettenbacher Tal zurück zum Start am Biosphärenhaus. Der Halbmarathon mit Start in Johanniskreuz trägt den Titel „Auf Luchsspur“. Er führt durch das Gebiet, in dem die Pfälzerwald-Luchse ausgewildert wurden. Der Weg geht über den Antonihof, streift die Kernzone Enkenbachtal, durchquert den Ort Speyerbrunn, folgt dem Erlenbachtal und erreicht den Schindhübelturm mit seiner grandiosen Aussicht über den zentralen Pfälzerwald. Von dort geht es am Naturdenkmal Mitteleiche vorbei über das Alte Forsthaus Johanniskreuz zurück zum Haus der Nachhaltigkeit.

Der Bezirksverband Pfalz als Träger des Biosphärenreservats Pfälzerwald, die LAG Pfälzerwald plus, das Biosphärenhaus und das HdN organisieren den Wandermarathon seit 2006 gemeinsam.