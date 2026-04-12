Eine Kinderrechte-Ausstellung zum Erleben und Mitmachen: Die gibt es im Foyer des Lauterer Rathauses von Montag, 20. April, bis Samstag, 16. Mai.

Zu den üblichen Öffnungszeiten können Kinderrechte interaktiv entdeckt werden. Themen wie Schutz vor Gewalt, Bildung, Gesundheit, Gleichheit, Beteiligung, Freizeit und Spiel werden kindgerecht vermittelt. Zielgruppen sind besonders Kitas und Schulen bis zur sechsten Klasse. Das Referat Jugend und Sport, das die Ausstellung in Kooperation mit Europe Direct Kaiserslautern organisiert, bietet Führungen an: montags und mittwochs zwischen 10 und 13 Uhr. Anmeldung bis spätestens eine Woche vor dem gewünschten Termin (Telefon 0631 3652680 oder 0631 3652689, E-Mail kinderaltstadtfest@kaiserslautern.de). Vernissage ist am Freitag, 17. April, 10 Uhr.