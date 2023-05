Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nach langen und intensiven Beratungen haben sich die Verantwortlichen in der Sportfahrer-Union Kaiserslautern entschlossen, die diesjährige Wallonen-Rallye abzusagen. Geplant war die vierte Auflage am Sonntag, 20. September, und sollte in Erfenbach gestartet werden.

„Diese Entscheidung ist uns sehr, sehr schwer gefallen“, betonte der Vorsitzende und Fahrtleiter Thomas Braun. Die Wallonen-Historik ist ein Oldtimer-Wettbewerb, der sich durch ein sportlich faires,