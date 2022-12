Weihnachten lag in der Luft. Besinnlichkeit mal anders, in Bewegung und vor den Gehegen des Wildparks. Der Gemeindepädagogische Dienst und das Stadtjugendamt feierten am Freitag Waldweihnacht im Wildpark. Das kam gut an, trotz Regens.

Langsam legt sich die Dunkelheit über den Wildpark. Es ist nicht so wie sonst, das haben die Tarpane und Wildschweine längst bemerkt. Im Wildpark liegt Weihnachten in der Luft! Nicht mit Glühwein- und Plätzchenduft, eher mit Gedanken, die sich mal um die Schwere einer zurückliegenden Last, mal um die Befreiung von allzu großer Traurigkeit und dem Blick nach vorne drehen.

Der Gemeindepädagogische Dienst und das Stadtjugendpfarramt haben sich aufgemacht, und im Wildpark rund um das Wildschweingehege Stationen aufgebaut, laden unter dem Motto „Folge dem Stern“ zur besinnlichen Waldweihnacht ein.

„Im Wildpark sind viele Familien unterwegs. Der Ort bietet sich für ein ganzheitliches Erlebnis an“, spricht Gemeindediakon Jürgen Jäger von den Überlegungen im Vorfeld, eine solche Waldweihnacht zu organisieren und die Premiere in diesem Jahr zu wagen. „Hier muss kein Kind still sitzen!“ – ein weiteres Argument von Jäger.

Lichterketten weisen sicher den Weg

Dass zu dem ganzheitlichen Erlebnis auch Regen zählt, war wahrscheinlich nicht ganz der Plan, ist aber so. Die Besucher, die vom Erbsenberg kommend den dezenten Lichterketten und kleinen Sternen bis in den Wildpark folgen, nehmen es gelassen. „Es regnet. Na und?“, ,ist mehrfach zu hören, genau wie das Jauchzen der Kinder, die in der Dunkelheit die feinen Lichterketten an den Bäumen einfach nur gut finden.

Groß Tamtam wird nicht geboten, dafür viel Tiefgang. Sich einen kleinen Gegenstand an einer der Stationen mitnehmen, lautet eine der Aufforderungen der Veranstalter. Hier liegen Hutzeln, Stöckchen, kleine Sandsteinchen. Was auch immer gegriffen wird, soll mit den eigenen Sorgen des zurückliegenden Jahres beladen werden und der ganze Ballast mit Schwung im Wald verschwinden. Fest werfen. Fort! Den Blick frei und nach vorne richten.

Gelingt wohl nicht immer, vermutlich hätte es bei einigen ganzer Felsbrocken gebraucht, aber gut getan hat sicher selbst das Werfen der kleinen Hutzel. Eine Kerze entzünden und mit ihr ein Stück in eine hellere Zukunft gehen, heißt es im Anschluss. Gut, der Regen hat mitunter was gegen brennende Kerzen, aber auch hier zählt der positive Gedanken.

Was sich die kleine Wildschweinherde im Hintergrund dabei denkt, verrät sie nicht. Die Tiere stehen teilweise einfach nur da, lassen sich das von oben kommende Wasser auf die Schwarte fallen, scheinen im Hier und Jetzt zu leben. Nicht mal ein Grunzen gönnen sie den Kindern, die da gerade gespannt ins Gehege schauen und versuchen, ob der Dunkelheit noch irgendetwas zu erkennen. Schweigend Gelassenheit demonstrieren, so wie die Wutzen, auch eine Möglichkeit, die Zukunft positiv anzugehen.

Gemeinsamer Gesang befreit

Der gemeinsame weihnachtliche Gesang befreit und lässt die an den Stationen vorbei kommenden Kinder ein bisschen runter kommen. Auch Sterne könne gebastelt werden. Das ist nicht jedermanns Sache. Der essbare Plätzchenstern, den es bei der kleinen aufgestellten Holzkrippe gibt, schon eher.

Wer da war, zeigt sich begeistert. Vielleicht findet die Premiere ja eine Nachfolge ...