Im Miesauer Waldwarmfreibad droht nun doch wieder ein personeller Engpass. Darauf weist Bürgermeister Erik Emich hin, nachdem die RHEINPFALZ am 18. März noch berichtet hatte, dass das Bad genügend Fachkräfte habe, um in der kommenden Saison ohne Einschränkungen öffnen zu können. „Nichts ist beständiger als der Wandel“, sagt der Bürgermeister und berichtet, dass sich zwischenzeitlich herausgestellt habe, dass eine Fachkraft das Bad verlassen werde, eine weitere Fachkraft krankheitsbedingt ausfalle und eine Frau ihre Bewerbung zurückgenommen habe. „Aktuell ist eine Stelle ausgeschrieben. Sollte diese Stelle nicht rechtzeitig nachbesetzt werden können, ist voraussichtlich für die neue Saison mit Einschränkungen beim Betrieb des Bads zu rechnen“, so Erik Emich.