Das Waldwarmfreibad Bruchmühlbach-Miesau öffnet am Samstag, 13. Mai, seine Türen, teilt die Verbandsgemeinde mit. Bürgermeister Erik Emich und das neue Freibadteam beginnen die diesjährige Saison mit einem Sektempfang um 13 Uhr am Kiosk von Diana und Patrick Lang. Der Eintritt ist an diesem Tag für alle frei. Auf die Badegäste warten Attraktionen wie das große Spielschiff am Kinderbecken und ein „Mobiles Medienzentrum“ mit ausgedienten Büchern der Medienzentren der Verbandsgemeinde zum Ausleihen und schmökern. Natürlich können die Besucher eigene alte Bücher zum Fundus dazu stellen, anstatt sie zu entsorgen.