Gut eine Stunde vor Einlassbeginn verzogen sich nicht nur die dunklen Regenwolken, auch die Sorgenfalten von Organisatoren der Tribute-Show „We rock Queen“ und Ausführenden wichen aus den Gesichtern. Bis zum Ende der mehr als zwei Stunden währenden Hommage an die legendäre britische Rockband blieb es trocken.

Auf Einladung der Ortsgemeinde Mackenbach und ihrem Eventpartner AMP Concerts musizierten mit Bandleader und Gitarrist Frank Rohles sowie Schlagzeuger Boris Ehlers Mitglieder der „We Will Rock You“-Produktion aus Köln. 250 Besucher konnten ihrer Leidenschaft im Mackenbacher Waldstadion zwischen Fußball- und Tennisplatz fröhnen.

Bassist Erhard Wollmann sorgte für den John Deacon-typischen Bass-Sound und bildete zusammen mit Schlagzeuger Boris Ehlers die rhythmische Basis für die komplexen Queen-Songs. Die Keyboards besetzte Marc Rohles, der unter anderem als Musiker für die „Söhne Mannheims“ und „Jupiter Jones“ spielte und aktuell mit der Kölner Band „StadtRand“ erfolgreich durchstartet.

Ausdrucksstarke Tributeshow

Als Frontmann und Lead-Stimme der Queen-Tribute-Band „We Rock Queen“ agiert seit dem Jahr 2017 der charismatische Sänger Sascha Kleinophorst. Die Bandmitglieder aus der Originalbesetzung von „We Will Rock You“ wurden von Brian May (Gitarrist von Queen, Komponist von Hits wie „We Will Rock You“, „The Show Must Go On“, et cetera) und Roger Taylor (Schlagzeuger von Queen sowie Komponist von Hits wie „Radio GaGa“ oder „A Kind Of Magic“) persönlich ausgewählt.

Frank Rohles, der musikalische Leiter der Formation, ist als langjähriger Freund des Gitarristen Brian May und aufgrund seiner Tätigkeit als Supervisor und Gitarrist des Musicals „We Will Rock You“ geradezu dazu prädestiniert, die Musik von QUEEN mit all seinen musikalischen Facetten in einer ausdrucksstarken Tributeshow auf die Bühne zu bringen.

Termine für weitere Veranstaltungen in verschiedenen Örtlichkeiten der Gemeinde sind im Internet unter https://www.amp-event.com/ aufgeführt.