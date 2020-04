Zu einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge kam es am Samstagnachmittag auf der Bundesstraße 48 bei Waldleiningen. Ein 59-jähriger Autofahrer war laut Polizei mit seinem Pkw aus Mölschbach kommend in Richtung B 48 unterwegs. An der Einmündung wollte er nach links in Richtung Hochspeyer abbiegen. Dabei übersah er, dass ein 18-Jähriger mit seinem Opel aus Richtung Johanniskreuz kam, der seinerseits nach links in Richtung Mölschbach abbiegen wollte. Beim Zusammenprall wurde der 18-jährige Fahrer leicht verletzt und deshalb anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit. Der Volvo des 59-Jährigen wurde abgeschleppt. Es entstand Sachschaden von etwa 7000 Euro.