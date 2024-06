Wenn aus einem Dachs eine Schnecke wird und aus Kindern Bäume, dann laufen die Waldjugendspiele. Am Vogelwoog waren am Mittwoch rund 300 Drittklässler gefordert. Am Donnerstag sind erneut so viele Kinder und mit ihnen Paten und Betreuer unterwegs.

Im Wald rund um den Vogelwoog und auf dem Rundweg hinter der Autobahn traut sich kein Reh aus der Deckung. Verständlich, immerhin sind 18 dritte Klassen aus Stadt und Landkreis Kaiserslautern unterwegs,