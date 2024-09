Das Rodenbacher Waldfreibad ist noch bis Sonntag, 15. September, geöffnet. „Sollten Sie noch Schließfächer im Schwimmbad belegt haben, bitten wir Sie, diese in den nächsten Tagen zu räumen“, schreibt die Verbandsgemeinde Weilerbach in einer Pressemitteilung. Knapp 75.000 Menschen hatten das Freibad in dieser Saison besucht. Am Samstag, 21. September, findet von 10 bis 16 Uhr eine internationale Modellboot-Ausstellung mit Schaufahren statt. Hundeschwimmen gibt es am 28. und 29. September jeweils von 13 bis 17 Uhr.