Die Walderholungsstätte, ein Projekt des Stadtbaumeisters Hermann Hussong, in der Flur „Am Rummel“, wurde am 4. Juli 1914 eröffnet. Die Stadt hat das Haus im Jahr 1966 abgerissen, heute steht auf dem Gelände die Schule am Beilstein.

Wegen der stark verbreiteten Lungentuberkulose kam ab etwa 1890 eine regelrechte Heilstättenbewegung in Gang. In Kaiserslautern bauten der Tuberkulose-Unterstützungsverein und die Landesversicherungsanstalt