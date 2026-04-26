Einige hundert Meter entfernt von der Deponie der Zentralen Abfallwirtschaft (ZAK) zwischen Kaiserslautern und Mehlingen brennt eine Fläche von 20 Hektar entlang der A63.

Nach RHEINPFALZ-Informationen sind noch immer zahlreiche Feuerwehrleute im Einsatz. Vom Gelände der ZAK, wo die Feuerwehrfahrzeuge mit Löschwasser versorgt werden, wurde ein Pendelverkehr zum Brandort eingerichtet, der nördlich der A63 auf Gemarkung der Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn liegt. Die Löscharbeiten werden vor Ort durch das unwegsame Gelände erschwert, das eine direkte Anfahrt teils unmöglich macht. Teils fuhren die Feuerwehrfahrzeuge auch über die Autobahn an, um das Feuer am Waldrand oberhalb der A63 zu erreichen. Wie die Kreisverwaltung Kaiserslautern mitteilt, konnte der Brand inzwischen unter Kontrolle gebracht werden. Allerdings bestehen laut Mitteilung weiterhin zahlreiche Glutnester sowie schwelende Bodenbrände, die aufwendig nachgelöscht werden müssen. Auf einer Fläche von rund 20 Hektar brannten Gras- und Vegetationsflächen; zu Beginn des Einsatzes standen laut Verwaltung zudem vereinzelt Bäume in Flammen.

Brandursache ist noch unklar

Auf Anfrage bestätigte die Polizei am Nachmittag, dass die Autobahn A63 aufgrund der Rauchentwicklung und der laufenden Löscharbeiten zwischen der Abfahrt Sembach und dem Autobahndreieck Kaiserslautern seit etwa 14.45 Uhr in beiden Fahrtrichtungen gesperrt ist. Die Sperrung werde voraussichtlich noch bis mindestens 23 Uhr andauern. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, Rettungsgassen zu bilden, den Bereich weiträumig zu umfahren und den Anweisungen der Einsatzkräfte Folge zu leisten.

Eine Gefahr für die Bevölkerung habe trotz der weithin sichtbaren Rauchsäule zu keiner Zeit bestanden, teilt die Verwaltung mit. Die Ursache des Brandes sei derzeit noch unklar. Die Waldbrandgefahrenstufe habe bei Brandausbruch bei 2 gelegen, der Graslandfeuerindex bei 3 – auf einer Skala von 1 bis 5.

Im Einsatz befinden sich Feuerwehren aus allen sechs Verbandsgemeinden des Landkreises Kaiserslautern, die Feuerwehr der Stadt Kaiserslautern, die US-amerikanische Feuerwehr, Kräfte aus dem Donnersbergkreis, Unterstützungseinheiten des ZAK, Katastrophenschutzeinheiten des Landkreises und der Stadt Kaiserslautern sowie Polizei und Forst.

Die Einsatzleitung lag zunächst bei der Feuerwehr Enkenbach-Alsenborn, ging anschließend auf den Landkreis Kaiserslautern über und wurde vom Brand- und Katastrophenschutzinspekteur des Landkreises Kaiserslautern, Michael Herfurt, übernommen.