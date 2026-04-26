Einige hundert Meter entfernt von der Deponie der Zentralen Abfallwirtschaft (ZAK) zwischen Kaiserslautern und Mehlingen brennt der Wald auf einer Fläche von einem Hektar.

Nach RHEINPFALZ-Informationen sind derzeit rund 100 Feuerwehrleute im Einsatz. Vom Gelände der ZAK, wo die Feuerwehrfahrzeuge mit Löschwasser versorgt werden, gibt es aktuell einen Pendelverkehr zum Brandort, der nördlich der A63 auf Gemarkung der Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn liegt.

Auf Anfrage bestätigte die Polizei, dass die Autobahn A63 zwischen der Abfahrt Sembach und dem Autobahndreieck Kaiserslautern seit etwa 14.45 Uhr in beiden Fahrtrichtungen gesperrt ist. Aktuell sei die Feuerwehr noch im Einsatz, es sei nicht abzusehen, wie lange der Einsatz noch andauere, hieß es aus dem Polizeipräsidium.

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