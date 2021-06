Massive Baumfäll- und Forstarbeiten bei Dansenberg haben in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder zu Kritik am Forstamt geführt. Die Erholungsfunktion des Waldes müsse über der Wirtschaftsfunktion stehen, wurde im Dansenberger Ortsbeirat gefordert. Mit einer Waldführung will das Forstamt Kaiserslautern nun informieren und aufklären. Am Freitag, 18. Juni, sollen vor allem die Themen Waldentwicklung im Klimawandel sowie Fragen der Verkehrssicherung im Mittelpunkt stehen – also die Themen, die in den vergangenen Monaten viele Fragen aufgeworfen haben. Die Wegstrecke wird etwa 2,5 Kilometer betragen. Treffpunkt ist um 16.30 Uhr am Spielplatz am Ende der „Fahrlücke“.