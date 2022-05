„Über den Wolken gehen“ so wie Konstantin Wecker es besingt, dabei „mit den Wiesen schnuppern und nirgendwohin denken“: Darauf hatte sich am Sonntagvormittag ein Dutzend Männer und Frauen eingelassen, die mit Regina Reiser im Japanischen Garten zwei Stunden Waldbaden erlebten.

Waldbaden, in Japan „Shinri Yoku“ genannt, werde dort seit Jahrzehnten als eine Methode zum Eintauchen in die besondere Atmosphäre der „Grünkraft“ praktiziert, erläuterte die Kursleiterin für Waldbaden und ganzheitliche Gesundheitsberatung, Regina Reiser, zum Auftakt. Die Entspannungsatmung bei geschlossenen Augen war dann der Einstieg in den Versuch, den Alltag hinter sich zu lassen und auf dem Weg durch das rote Torii zum Stein- und Moosgarten – dann mit offenen Augen – Eindrücke zu sammeln und Worte dafür zu finden.

Das sonntägliche Geläut der nahen Kirchenglocken war zwar nicht Teil des Konzepts. Im Gegenteil. Auf dem schmalen Pfad zur Brücke über den Wasserfall, stellte sich die Empfehlung, einmal ausschließlich den Wind, die Bäume und andere Geräusche der Natur wahrzunehmen, damit zwar als Herausforderung dar, die aber ohne große Worte angegangen wurde. Untereinander Eindrücke auszutauschen sollten die Teilnehmer sich für das Ende ihres Rundgangs aufheben, hatte die Kursleiterin ihrer Gruppe mit auf den Weg gegeben. Bis dahin galt: „Einfach mal gehen lassen.“

Fühlen, tasten und riechen

Als nächste Übung waren die Teilnehmer gefordert, sich mit einem Partner im Fühlen, Tasten und Riechen zu versuchen. Mit einem frischen Ahornsamen hatte ein Mann seiner Partnerin keine leichte Aufgabe gestellt. Es dauerte eine Weile, bis sie bei geschlossenen Augen der Bedeutung des irgendwie ledrigen Teilchens zwischen ihren Fingern näher gekommen war. Sie revanchierte sich mit einem flachen Stück Schiefer aus dem steinernen Wasserfall, das sie in der Nähe gefunden hatte. Mit geduldigem Fühlen, Tasten, Riechen und Reiben kam der Mann dem Teil nach und nach näher.

Auf dem höchsten Punkt des Pfades durch den Japanischen Garten angelangt, durfte jeder ein Plätzchen für sich alleine finden und sich dort für eine Viertelstunde „einfach mal gehen lassen“. „Nicht gerade einfach“ fand eine Teilnehmerin anschließend die Übung, sich im Rahmen einer Qi-Gong-Übung als Baum im Wind gedanklich mit den Beinen in der Erde zu verwurzeln, dabei zu spüren, welcher Käfer wohl gerade um die Borke krabbelt und überhaupt dem Baum in die Seele zu schauen.

Zeit, um sich selbst zu beschäftigen

Die Kursleiterin ließ ihren Begleiterinnen und Begleitern zwischendurch immer wieder etwas Zeit, um zu tun, wonach jedem selbst im Augenblick der Sinn stand. Wer hat schon einmal dran gedacht, den Bäumen zwischen die Äste zu schauen und dabei immer wieder die Perspektive zu wechseln? Nach zwei Stunden intensivem und abwechslungsreichem Waldbaden atmeten die Teilnehmer bei einer letzten Qi-Gong-Übung mit intensivem Ein- und Ausatmen dem Himmel entgegen. Zurück im Alltag bedankten sie sich für neue Anregungen zur Selbsthilfe, die sie aus der Veranstaltung mitgenommen hatten. Wenn dabei etwas nicht ganz so positiv wie erwartet aufgenommen worden war, handelte es sich um die ausgesprochen zahlreichen Besucher im Japanischen Garten. Die Kursleiterin kündigte ein nächstes Waldbaden an einem Wochentag an.