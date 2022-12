Schopp. Im Schopper Wald sollen im kommenden Jahr 1000 Festmeter weniger Holz geschlagen werden, als dies in den vergangenen Jahren durchschnittlich der Fall war. Das beschloss der Gemeinderat von Schopp in seiner jüngsten Sitzung.

Wie Ortsbürgermeister Klaus Nahlenz erläutert, soll Ressourcen schonender bewirtschaftet werden. Nicht betroffen von der Reduzierung der Hiebsätze sei der Brennholzmarkt. „Wir werden auch im kommenden Jahr sicherstellen, dass jeder Schopper, der Brennholz bestellt, aus unserem Wald bedient wird“, sagte Nahlenz. Die „Ü-70-Holzaktion“, bei der ältere Mitbürger zu günstigeren Konditionen Holz beziehen können, solle fortgesetzt werden. Eine regelrechte Punktlandung hat das Forstamt Kaiserslautern für den Forstwirtschaftsplan 2023 kalkuliert, der vom Rat einstimmig verabschiedet wurde. Geplant ist, im kommenden Jahr rund 3800 Festmeter Holz im Schopper Wald zu schlagen. Dafür rechnet das Forstamt mit Einnahmen in Höhe von 283.170 Euro. Die Ausgaben belaufen sich auf 282.620 Euro, so dass die Gemeinde 550 Euro erwirtschaften wird. Gefällt werden in erster Linie Nadelbäume. 1250 Festmeter, hauptsächlich Buche und Eiche, sollen als Brennholz vermarktet werden.