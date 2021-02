In Kaiserslautern sind die Wahlunterlagen für die Landtagswahl am 14. März noch nicht zugestellt worden. Das hat am Montag Stadt-Pressesprecher Matthias Thomas auf Anfrage erklärt. „Die Wahlunterlagen werden zentral aus Mainz versendet und Kaiserslautern ist dieses Mal in der letzten Produktionswoche. Die Unterlagen gehen nach unseren Informationen heute raus“, sagt er. Sind die Unterlagen angekommen, könne die Briefwahl online beantragt werden, per E-Mail an wahlen@kaiserslautern.de. Auch könne der Briefwahlantrag per Post oder Fax an die Wahldienststelle geschickt werden.

Im Foyer des Rathauses kann die Briefwahl auch persönlich beantragt werden. Zudem besteht die Möglichkeit, die Stimme direkt vor Ort abzugeben. Öffnungszeiten des Briefwahlbüros für den Publikumsverkehr sind Montag bis Donnerstag von 8 bis 16 Uhr, freitags von 8 bis 12 Uhr. Eine telefonische Antragstellung ist nicht zulässig.