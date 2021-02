Wahlplakate, Radioprogramm, Impfzentrum – die Themenpalette war breit am RHEINPFALZ-Lesertelefon. Dabei hatte ein Leser auch ein Lob im Gepäck.

Dass bald wieder Wahlen sind – die Landtagswahl etwa findet am 14. März statt – ist für unseren Leser Kurt Grüner derzeit sehr leicht zu erkennen: „An fast jeder Straßenlaterne ist ein Werbebanner einer Partei zu sehen.“

Wahlwerbung und die Ankündigung von Veranstaltungen während des Wahlkampfes sind grundsätzlich die letzten sechs Wochen vor der Wahl überall und unbeschränkt erlaubt, teilt die Stadtverwaltung Kaiserslautern mit. Allerdings gebe es dabei ein paar Regeln zu beachten: Die Wahlplakate dürfen nicht größer als das Format DIN A1 (59,4 mal 84,1 Zentimeter) sein, außerdem ist die Anzahl je Partei und Wählergruppe für jede Wahl – für das Stadtgebiet Kaiserslautern – bei 1000 Stück gedeckelt. Außerdem listet die Stadtverwaltung noch 14 weitere Regeln auf. So dürfen Plakate etwa nicht an Bäumen angebracht werden, zudem sind für „die Befestigung der Werbeträger entweder kunststoffummantelter Draht oder Kabelbinder aus Kunststoff zu verwenden“. Auch an Ampeln dürfen keine Plakate hängen, zudem muss beim Aufhängen darauf geachtet werden, dass keine Verkehrsschilder verdeckt werden. Kurt Grüner warf zudem die Frage der Haftung auf. Ihm sei aufgefallen, dass einige an Laternenmasten aufgehängte Plakate immer wieder abrutschten. „Was passiert, wenn ich da gegen ein Plakat laufe und mir beispielsweise die Brille kaputtmache“, fragt er.

„Die Werbeträger müssen unfallsicher aufgestellt und die einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften eingehalten werden“, heißt es dazu aus dem Rathaus. Was eine eventuelle Haftung anbelangt, gelte grundsätzlich das Verursacherprinzip, so die Stadt. Danach sei zunächst einmal die Person verantwortlich, die die Plakate aufgehängt hat. Die Stadtverwaltung weist aber darauf hin, dass „Straßennutzer, wie in anderen Fällen auch, selbst eine Eigenverantwortung und Sorgfaltspflicht“ treffe.

Wegen nicht ordnungsgemäß aufgehängter Plakate kann man sich auch an die Stadt wenden, am einfachsten schriftlich per E-Mail: Die Stadt nennt dazu die beiden Adressen vollzugsdienst@kaiserslautern.de und sondernutzung-61@kaiserslautern.de.

Zu viel englische Musik im Radio

Unser Leser Erhard Jessrang liest nicht nur die RHEINPFALZ, er hört auch gern Radio, insbesondere den Südwestrundfunk (SWR). Dabei falle ihm aber immer wieder negativ auf, dass im Radio „lauter englische Lieder“ gespielt werden. „Es gibt so viele deutsche Interpreten, da muss man doch nicht nur englische Stücke spielen“, sagte er am Lesertelefon.

Nach Auskunft des SWR sind im Programm des Senders SWR4 Rheinland-Pfalz pro Stunde etwa 14 Titel zu hören, vier davon seien international. „International bedeutet bei SWR4 Rheinland-Pfalz nicht nur englisch, sondern alles, was nicht auf Deutsch gesungen wird“, sagt Horst Herold, der Leiter der Musikredaktion des Senders. Dabei werde darauf geachtet, dass das Arrangement dieser Titel sich am deutschen Schlager orientiert. Dazu gehörten etwa Stücke von Adriano Celentano, Gilbert Becaud oder Engelbert, die „von Pop-Programmen gerade wegen ihrer Schlageranmutung nicht gespielt werden“, so Herold. „Aber gerade diese Titel finden bei den SWR4-Hörerinnen und -Hörern eine sehr hohe Zustimmung.“ Generell gelten für die Musikauswahl die Kriterien: bekannt, bekömmlich und eingängig, erklärt Herold. 2019 erst sei das Musikprogramm von SWR4 untersucht worden. Dabei kam laut Herold heraus, „dass die Musikauswahl bei SWR4 RP mit Abstand die höchste Akzeptanz aller SWR-Programme hat“: „Da können wir wohl nicht viel falsch machen“, schlussfolgert Herold.

Lob fürs Lauterer Impfzentrum

Ein Lob wollte Klaus Kohlmeyer am Lesertelefon loswerden: für das Impfzentrum in Kaiserslautern. „Die ganze Mannschaft dort arbeitet super“, berichtete Kohlmeyer, der bereits seine erste Impfung vor Ort hinter sich hat und bald zur zweiten kommen wird. Bei seinem ersten Besuch sind ihm, wie er erzählt, die aus seiner Sicht zu kleinen Hinweisschilder aufgefallen. Mittlerweile wurde in Sachen Schildern nachgebessert, die Hinweistafeln wurden deutlich vergrößert.