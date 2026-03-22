Ernüchterung bei Daniel Schäffner (SPD). Der 44-jährige Mackenbacher, der seit 2014 im Landesparlament sitzt, ist mit seiner Direktkandidatur gescheitert. Zwar kommt er über die Landesliste „ganz sicher“ rein, trotzdem sei die Enttäuschung groß. Er habe in den vergangenen zwölf Jahren viel investiert und in den letzten acht Wochen einen intensiven Wahlkampf betrieben. „An den Haustüren und Infoständen hat ein freundliches Klima geherrscht“, so Schäffner. Der Sozialdemokrat glaubt, dass die Änderung des Wahlkreiszuschnitts vor fünf Jahren mit Schuld an dem für ihn enttäuschenden Ergebnis ist. Das ehemalige Gebiet der eher roten Verbandsgemeinde Otterbach gehört seitdem nicht mehr zum Wahlkreis 46. Dagegen ist die frühere Verbandsgemeinde Kaiserslautern-Süd wegen ihrer Fusion mit Landstuhl dabei.