Der Ausgang der Landtagswahl war eng wie nie. Drei Parteien lagen fast gleichauf. Das Abschneiden der AfD muss nachdenklich stimmen.

Das Ergebnis im neu zugeschnittenen Wahlkreis Kaiserslautern II (Wahlkreis 45) wurde mit Spannung erwartet. Denn niemand wusste, wie sich der Zuschnitt in den Ergebnissen niederschlagen würde. Sowohl bei den Erst- als auch bei den Zweitstimmen lieferten sich CDU, SPD und AfD ein enges Rennen. Interessant: Während die CDU hauchdünn mit Norbert Herhammer zwar das Direktmandat holte, blieb sie in den Zweitstimmen knapp hinter SPD und AfD zurück. Die SPD verteidigte den Wahlkreis gegenüber der AfD. Ihr Abschneiden ist aber ganz sicher kein Grund zum Jubeln. Über zehn Prozentpunkte verloren die Sozialdemokraten im Vergleich zur Wahl 2021. Auch die CDU konnte nicht zulegen, verharrt bei etwas mehr als 24 Prozent.

Klarer Gewinner ist die AfD, die ihr Ergebnis im Wahlkreis Kaiserslautern II – bei Erst- und Zweitstimmen – mehr als verdoppelt hat. Alle anderen Parteien eint die Bestürzung darüber. Das Ergebnis muss ihnen zu denken geben. Doch in den Gesprächen am Sonntag schwang auch etwas anderes mit: Ratlosigkeit, wie sie diesen Trend wieder umkehren können.

Ein interessanter Fakt am Rande: Die Freien Wähler – deutlich am Einzug in den Landtag gescheitert – wären, wenn es nach dem Wählerwillen im Wahlkreis 45 gegangen wäre, sicher eingezogen.