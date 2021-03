[aktualisiert um 22 Uhr] Andreas Rahm (SPD) hat im Wahlkreis 44, der die Kernstadt von Kaiserslautern umfasst, das Rennen um das Direktmandat mit 34,80 Prozent klar gewonnen. Zwar hatte er 2016 mehr Prozentpunkte geholt, damals hatte die AfD aber noch keinen Direktkandidaten ins Rennen geschickt. „Bei einem Kandidaten mehr wäre es unverschämt, wenn ich sagen würde, ich wäre unzufrieden“, sagte Rahm, der zum zweiten Mal in den Landtag einzieht. Herausforderer Manfred Schulz (CDU), der nur auf 21,66 Prozent der Wahlkreisstimmen kommt, hat seine Niederlage eingestanden. „Wenn man als CDU-Kandidat hier antritt, kann man nicht davon ausgehen, den Wahlkreis direkt zu gewinnen. Ich hätte mir aber trotzdem ein besseres Ergebnis gewünscht“, zeigte sich Schulz enttäuscht. Paul Bunjes (Grüne) schaffte es auf 15,27 Prozent, Kai Dettmar (AfD) auf 11,03, Dominik Stihler (FW) auf 7,4 Prozent, Brigitta Röthig-Wentz (FDP) auf 4,63 Prozent und Lena Edel auf 5,22 Prozent. Vor fünf Jahren hatte Rahm sich mit 41,5 Prozent der Stimmen gegen den Christdemokraten Sebastian Rupp (24,6) durchgesetzt. Der Sparkassenwirt Rahm (54) sitzt seit fünf Jahren für die SPD im rheinland-pfälzischen Landtag. Herausforderer Manfred Schulz (Jahrgang 1978) ist Mitarbeiter der Verwaltung an der Technischen Universität. Der Verwaltungswirt ist stellvertretender Vorsitzender der CDU-Stadtratsfraktion in Kaiserslautern.

Der Wahlkreis 44 umfasst die kreisfreie Stadt Kaiserslautern ohne die Ortsbezirke Dansenberg, Einsiedlerhof, Erfenbach, Erlenbach, Mölschbach, Morlautern und Siegelbach sowie ohne die ehemaligen Ortsbezirke Betzenberg und Lämmchesberg/ Universitätswohnstadt.