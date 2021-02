Wenn am 14. März ein neuer Landtag gewählt wird, herrschen in den Wahllokalen wegen der Corona-Pandemie besondere Sicherheitsvorkehrungen. Damit soll die Infektionsgefahr für die Wähler, aber auch für die rund 700 Wahlhelfer minimiert werden. Ob den Ehrenamtlern vor ihrem Dienst ein Corona-Schnelltest angeboten wird, hält sich die Stadt noch offen.

Wie die Stadtverwaltung – Oberbürgermeister Klaus Weichel ist Wahlleiter der Wahlkreise 44 und 45 – auf Anfrage mitteilte, sollen seitens des Landes weder Schnelltests zur Verfügung gestellt noch Kosten für Tests übernommen werden. Das gehe aus einer Mitteilung des Landeswahlleiters hervor. Es liege im Ermessen der kommunalen Gebietskörperschaften, Schnelltests anzubieten. „Wir halten uns die Entscheidung, in Eigenregie Schnelltests durchzuführen, noch offen“, so die Verwaltung. Voraussetzung wäre aber, dass bis dahin Selbsttests zugelassen seien.

Individuelle Hygienekonzepte in Wahllokalen

Der OB betonte jedoch, „dass wir vor Ort in den Wahllokalen alles tun werden, um die Gesundheit der Wahlhelferinnen und Wahlhelfer sowie der Wählerinnen und Wähler zu schützen“. Für jedes Lokal sei ein individuelles Hygienekonzept erstellt worden. Es gebe eine eindeutige Wegeführung, für Wahlhelfer stehen FFP2-Masken zur Verfügung, und es werden Spuckschutzwände aufgestellt. Zudem herrsche strikte Maskenpflicht.

Die Wahl als reine Briefwahl durchzuführen, stehe aber nicht zur Debatte. „Das Wählen und auch der Präsenz-Wahlvorgang als solcher haben in unserer parlamentarischen Demokratie einen sehr hohen Stellenwert“, so Weichel. Die Pandemie-Situation sei zwar ernst, lasse aber den regulären Betrieb von Wahllokalen zu.

Jüngere Altersgruppe angefragt

700 Personen stehen als Wahlhelfer zur Verfügung, 250 als Reserve. Er sei „außerordentlich glücklich“, dass sich auch in Pandemie-Zeiten ausreichend Freiwillige gefunden haben, zeigte sich der OB dankbar. Bei der Akquise der Helfer wurde versucht, die Risikogruppe außen vor zu lassen. Im Dezember sei eine Zufallsauswahl von 3500 Personen angeschrieben worden. Dabei habe man sich auf die Altersgruppe der 25- bis 55-Jährigen beschränkt, teilte die Stadtverwaltung mit. Bei den parallel angeschriebenen ehemaligen Helfern sei jedoch keine Vorabeingrenzung möglich gewesen. Gerade aus diesem Kreis habe es daher Absagen gegeben. Allerdings nicht ausschließlich, denn auch in der jüngeren Altersgruppe gebe es Risikopatienten, so die Verwaltung.