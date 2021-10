Der Ortsbeirat Mölschbach möchte bei künftigen Wahlen die Information über das Wahlverhalten der Bürger im Ortsbezirk gewährleisten. Dazu sollen die mit Wahlkreisnummer beschrifteten Briefwahlkuverts zur Auszählung nach Mölschbach gebracht oder in einem eigenen Briefwahlbezirk ausgezählt werden. Bei der Bundestagswahl waren die Briefwahlstimmen aus Mölschbach in einem gemeinsamen Briefwahlbezirk mit dem Einsiedlerhof ausgezählt worden. Fragen zum Ausgang der Wahl in Mölschbach habe man nicht beantworten können, bedauerte Ortsvorsteher Jörg Walter.