Am Montagmorgen hat der Wahlausschuss unter Vorsitz von Wahlleiter Klaus Weichel sieben Kandidatinnen und Kandidaten für die Oberbürgermeisterwahl am 12. Februar bestätigt. Ein weiterer potenzieller Bewerber hatte dagegen die erforderlichen Unterlagen nicht fristgerecht eingereicht.

Sechs Wochen vor der Wahl steht das Bewerberfeld für die Nachfolge von Oberbürgermeister Klaus Weichel fest. Am Montag hat der Wahlausschuss über die Zulassung der eingereichten Wahlvorschläge entschieden. Bürgermeisterin Beate Kimmel (SPD), Beigeordnete Anja Pfeiffer (CDU) und Tobias Wiesemann (Grüne) wurden von ihren Parteien nominiert. Am 22. Dezember hat zudem die Partei Die Basis einen Wahlvorschlag eingereicht. Es handelt sich um Rainer Rocholl. Wie bei der Sitzung des Wahlausschusses bekannt wurde, ist der 55-Jährige Koch und wohnt in Katzweiler. Daneben wurden drei unabhängige Kandidaten zugelassen, die unter anderem je 230 Unterstützungsunterschriften vorweisen mussten. Thomas Kürwitz, der von Freien Wählern und FDP unterstützt wird, hatte die erforderliche Anzahl mit 309 deutlich übertroffen. Evangelos Karanikas hatte ebenfalls fristgerecht alle erforderlichen Unterlagen, inklusive 246 gültigen Unterschriften, eingereicht. Der 51-Jährige ist Friseur und kommt aus Kaiserslautern. Die Selbstständige Katharina Welsh-Schied hatte 231 gültige Unterschriften vorgelegt.

Oberbürgermeister Klaus Weichel informierte, dass mit Peter André Lütje ein weiterer Bewerber Unterlagen eingereicht hat. Allerdings erst nach Ablauf der Frist, die am 26. Dezember, 18 Uhr, endete. „Der Briefkasten wurde mit dem Vier-Augen-Prinzip kontrolliert“, sagte Weichel, der am Abend selbst im Rathaus war. Die Unterlagen seien erst am 27. Dezember im Wahlbüro eingegangen und nicht vollständig gewesen.