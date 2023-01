Es gibt im Pfälzerwald einen weiteren Wolf. Was ein gerissenes Schaf in Frankenstein damit zu tun hat und wie die Mitarbeiter des „Koordinierungszentrums für Luchs und Wolf“ in Trippstadt dem Tier auf die Spur kamen.

Politiker-Sprechblasen und Stammtischreden: Auf dem RHEINPFALZ-Podium zur OB-Wahl konnten nicht alle überzeugen. Wir haben nachgefragt, wie die Gäste die Debatte um die Oberbürgermeisterwahl erlebt haben – wer überzeugte, enttäuschte oder als „undiskutabel“ beschrieben wurde.

Die FDP im Stadtrat will es jetzt mal genau wissen: Obwohl es viel geregnet hat, steigt der Pegel des Gelterswoogs nicht an. In der Sitzung am 30. Januar fordert die FDP-Fraktion deshalb eine Erklärung dafür, fragt, was unternommen wurde, um die Versickerung und den Zufluss zum Gelterswoog zu optimieren.

Mit ihrem Labradorwelpen wollte Carola Reichert in Landstuhl das Fahren im öffentlichen Nahverkehr ausprobieren, doch Johnnys allererste Fahrt wird vorläufig auch seine letzte bleiben. Was die beiden erlebt haben und welche Regeln für Vierbeiner im VRN-Bus gelten.

Der Drogenkonsum hat offenbar bei einem 23-Jährigen zu Wahnvorstellungen geführt und sein Unrechtsbewusstsein ausgeschaltet. Deshalb sprach ihn das Gesicht wegen etlicher Angriffe auf Frauen nicht schuldig, jedoch wegen anderer Taten

Wie soll es auf dem über vier Hektar großen Ideal-Gelände einmal aussehen? Darum ging es Mitte November bei einer Bürgerwerkstatt, zu der die Stadt eingeladen hatte. Welche Ideen kamen dort auf?