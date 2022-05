Ab April 2023 können vier Künstler sechs Monate lang in den westlichen Teil des Wadgasserhofs ziehen. Wie das Referat Kultur informierte, wurde in der letzten Sitzung des Kulturausschusses beschlossen, dass der zum Stadtmuseum gehörende Wadgasserhof zum Stadtatelier wird.

Damit greift das Gremium den Vorschlag von Bürgermeisterin Beate Kimmel und dem Referat Kultur auf, nach dem ab April 2023 sechs Monate im linken Geschossteil des Wadgasserhofs auf rund 160 Quadratmetern ein Stadtatelier eingerichtet wird. Es unterteilt sich in vier Bereiche mit einer Größe von etwa 40 Quadratmetern, den drei Künstler gegen eine Monatsmiete von 90 Euro beziehen können. Ein viertes Atelier soll einem begabten Nachwuchskünstler kostenlos zur Verfügung gestellt werden, so die Stadtbürgermeisterin. Voraussetzung für die Vergabe der Stipendien sei ein künstlerischer Masterabschluss, der nicht älter als drei Jahre ist. Das Angebot richte sich auch an Künstler von außerhalb, die eine kreative Zeit in Kaiserslautern verbringen möchten.

Kimmel sieht in dem Stadtatelier eine Möglichkeit, die freie Kunst- und Kulturszene der Stadt zu unterstützen. Durch die geplanten Ateliers werde außerdem die Kunst im öffentlich Raum erlebbar gemacht, da die Museumsbesucher Einblicke in entstehende aktuelle Kunstprojekte erhalten.

Vier arbeiten zeitgleich

Christoph Dammann, Direktor des Kulturreferats, führt aus, dass vier Personen parallel an ihren Werken arbeiten und mit der Öffentlichkeit in Dialog treten können. Das Ganze sei zunächst ein Pilotprojekt, das anschließend mit den Künstlern gemeinsam ausgewertet werde. Eine Kommission, bestehend aus einem Mitglied des Kulturausschusses, einem bildenden Künstler aus Kaiserslautern sowie die Leitung des Stadtmuseums, werden die sich einmietenden Künstler auswählen.

Bewerbungen können bis zum 1. Oktober beim Stadtmuseum (Theodor-Zink-Museum / Wadgasserhof) persönlich oder per E-Mail an bernd.klesmann@kaiserslautern.de eingereicht werden. Für Fragen steht Museumsleiter Bernd Klesmann auch gerne unter der Telefonnummer 0631 3652325 zur Verfügung.