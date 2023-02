Am vergangenen Freitagabend stand erstmals ein Wärmebus des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) am Kaiserslauterer Hauptbahnhof. Er soll vorerst jeden Freitag von 19 bis 23 Uhr dort Station machen, teilen der DRK-Kreisverband Kaiserslautern-Stadt und Kaiserslautern-Land mit, die den Bus gemeinsam initiiert haben und betreiben. „Hilfsbedürftige können sich darin aufwärmen und bekommen einen heißen Tee“, teilt Axel Gilcher, Geschäftsführer des DRK-Stadt, mit. Da sich nach Information der Ordnungs- und Polizeibehörde die meisten Hilfsbedürftigen am Hauptbahnhof aufhalten, habe sich das DRK für diesen Standort entschieden. „Als ersten Aufschlag haben wir ein kleines Fahrzeug, einen Sprinter, im Einsatz. Je nach Bedarf weiten wir das Angebot aus“, erläutert Gilcher. Zeige sich eine große Nachfrage, seien weitere Tage möglich oder eventuell auch ein Einsatz im Landkreis. Derzeit sammle man Erfahrungswerte, acht bis zehn DRK-Helfer seien pro Fahrt im Einsatz. Am Freitag haben sie heiße Erbsensuppe dabei, „außerdem Schlafsäcke für zwei Obdachlose, die uns vor einer Woche berichtet haben, dass ihnen jene gestohlen wurden“. Der erste Einsatz am vergangenen Freitag stieß laut Gilcher auf eine „relativ hohe Resonanz, es kamen rund 20 Personen“. Dirk Vogel, Abteilungsleiter beim DRK-Land, schildert, dass die Helfer „herzlich willkommen“ geheißen wurden. „Man hatte das Gefühl, dass die Damen und Herren sehr froh waren, dass sich jemand mal um sie kümmert.“ Allein schon das gemeinsame Gespräch sei für diese Menschen eine große Hilfe.