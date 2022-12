In einem Mehrfamilienhaus im St.-Quentin-Ring saßen die Mieter seit Ende November im Kalten. Mieterin Ramona Krieger hat sich in ihrer Not an die RHEINPFALZ gewandt.

„Seit drei Wochen sitzen wir ohne Heizung und ohne heißes Wasser da“, klagt sie Mitte Dezember. Die Hausverwaltung scheine das nicht zu interessieren. „Meine Kinder haben nachts im Kinderzimmer elf Grad“, heißt es in einem Schreiben an die Redaktion. Nachdem sie vergeblich auf eine Reparatur gehofft habe, habe sie keine andere Möglichkeit mehr gesehen, als sich an die Zeitung zu wenden. „Vielleicht wird uns dann mal zugehört“, hoffte sie.

Auf Anfrage der RHEINPFALZ bestätigte die zuständige Hausverwaltung die Heizungsprobleme. Es wurde versichert, dass eine Fachfirma vor Ort sei, um die Anlage wieder in Gang zu bringen. „Mit der Aussage, dass eine Fachfirma mit der Reparatur beschäftigt sei, können wir uns aber überhaupt nicht zufrieden geben“, erklärt Mieterin Krieger. In dem Mehrfamilienhaus im St.-Quentin-Ring gebe es zwei Heizkessel und seit dem Sommer sei einer kaputt. Darum habe sich nie jemand gekümmert. „Wir haben immer gesagt, dass sie ihn bitte reparieren lassen sollen, da wir 16 Stockwerke haben und der eine Heizkessel nicht die Kraft hat für das ganze Haus“, fügt sie an. Täglich sei der Hausmeister der Hausverwaltung da, weil der Kessel aussetze.

Nach der angekündigten Reparatur im Dezember laufe die Heizung wieder, berichtet Ramona Krieger. Sie hofft nun, dass das auch so bleibt. Da es über Weihnachten draußen so warm gewesen sei, habe kaum jemand heizen müssen. Ein Problem bestehe allerdings nach wie vor: Das Wasser aus der Leitung sei nur lauwarm. Da noch weitere Dinge nicht richtig funktionierten, sei sie mittlerweile beim Rechtsanwalt gewesen. „Ich hoffe, er kann für uns eine Mietminderung erreichen“, erklärt Ramona Krieger.