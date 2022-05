Einbrecher sind in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in ein Wohnhaus in der Liebigstraße eingestiegen. Laut Polizei haben die Täter ein Fenster aufgehebelt, um sich Zutritt zu dem Anwesen zu verschaffen. Der Bewohner schlief zu dieser Zeit im Haus. Gestohlen wurden zwei Laptops. Wer Hinweise geben kann oder zwischen 22 und 6 Uhr etwas Verdächtiges wahrgenommen hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 3692620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen.